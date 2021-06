Inghilterra, Kane: «Finire la carriera senza un trofeo sarebbe un fallimento»

Harry Kane parla dei suoi obiettivi con la nazionale inglese: ecco le dichiarazioni del centravanti del Tottenham verso Euro2020

Harry Kane ha parlato dei suoi obiettivi con la nazionale inglese. Le sue parole al London Evening Standard.

«Qualora finissi la mia carriera di calciatore senza vincere un trofeo importante per l’Inghilterra, lo vedrei come un fallimento. So che abbiamo ancora margini per migliorare, ma questo è il nostro obiettivo e penso che possiamo farcela. Ci sono molte aspettative, ma anche convinzione. Conosco i miei compagni e sento che siamo pronti a tutto. Ci sono alcune grandi squadre – Francia, Belgio, Germania, Spagna, Italia, Portogallo – e per vincere sappiamo che dobbiamo batterle, e questa è la sfida».