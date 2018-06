I giocatori di Panama hanno battuto velocemente mentre gli inglesi erano impegnati a festeggiare il gol di Kane. Peccato che non si possa fare

Non c’è stata partita tra Panama e Inghilterra. I Tre Leoni hanno vinto nettamente per 6 a 1 e i centramericani, forse disperati per l’andamento del match, hanno tentato furbescamente di segnare approfittando dell’esultanza di Harry Kane per il suo secondo gol. Mentre gli inglesi festeggiavano i giocatori di Panama hanno preso il pallone per battere velocemente e involarsi così in solitaria verso la porta di Jordan Pickford, l’unico ad essere rimasto in posizione. L’arbitro giustamente ha immediatamente fermato l’azione.