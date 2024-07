Inghilterra-Svizzera, la decisione UFFICIALE della Uefa sulla squalifica di Bellingham: la scelta SORPRENDE tutti

La decisione ufficiale della Uefa sulla squalifica di Jude Bellingham per il quarto di finale degli Europei tra Inghilterra-Svizzera

La Uefa ha ufficializzato la sua decisione sulla sanzione per Jude Bellingham dopo il gesto provocatorio contro i tifosi della Slovacchia. Il calciatore inglese è stato multato di 30.000 euro e squalificato per una partita con sospensione della pena per un anno.

Questo vuol dire che potrà essere regolarmente in campo per i quarti di finale degli Europei contro la Svizzera.