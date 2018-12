Insigne, in Inghilterra sono sicuri: lo vuole il Liverpool

Il Liverpool avrebbe scelto Insigne come grande obiettivo di mercato ed è pronto ad investire parecchio per portarlo in Inghilterra

In passato Lorenzo Insigne era già stato corteggiato dal Liverpool. Ora, con Jurgen Klopp alla guida dei Reds, l’azzurro sembra essere tornato un nome di moda dalle parti di Anfield, un obiettivo concreto della società stando a quanto riporta il Daily Mirror.

L’interesse rinnovato per il giocatore si è manifestato nel doppio confronto con il Napoli in Champions, durante il quale Insigne ha brillato e segnato, decidendo la gara di andata al San Paolo. A fronte di quella che si sta rivelando la sua miglior stagione, dunque, i Reds sembrano disposti a far follie per lui, che ha un contratto valido fino al 2022 a 4,5 milioni a stagione.

De Laurentiis, come spesso accade in questi casi, fa muro nel tentativo di scoraggiare la corte inglese per non privarsi del napoletano, ma il Liverpool ha già dimostrato di poter mettere sul piatto offerte davvero irrinunciabili. Il futuro dirà se l’attaccamento alla maglia per Insigne vale più di qualsiasi cifra.