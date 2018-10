Insigne sfida il Liverpool: «Voglio far gol a Klopp, di nuovo»

Le parole di Lorenzo Insigne in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League tra Napoli e Liverpool

Lorenzo Insigne ha parlato al fianco di Carlo Ancelotti nel corso della consueta conferenza stampa di vigilia di Napoli–Liverpool. Queste le sue parole: «Io sono tranquillo, come lo è la squadra. Ci attende una partita difficile, lo sappiamo, ma giochiamo in casa e con l’aiuto dei tifosi cercheremo di mettere in difficoltà il Liverpool per fare risultato a tutti i costi. Nuovo ruolo? Il mister mi ha proposto di giocare in questa posizione e gli ho subito detto di sì. E’ stata una sua intuizione e sono contento perché mi piace giocare più vicino alla porta».

Ancora l’attaccante partenopeo: «Critiche nei miei confronti? Fanno parte del gioco. Io penso a lavorare bene e migliorare giorno dopo giorno. Ci sta sbagliare una partita e non mi interessa chi parla delle mie prestazioni. Con la Juve so di non aver fatto la mia miglior prestazione ma continuo a lavorare sodo e ora penso solo al Liverpool. Cinque anni fa ho fatto l’esordio contro Klopp e ho segnato, spero di ripetermi domani. Non so cosa mi manca per diventare una stella, io lavoro ogni giorno per crescere e migliorare. Come cambia il mio modo di giocare con Milik o Mertens? Il mio modo non cambia, io mi trovo bene con tutti».