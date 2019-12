L’Inter, contro la Spal, ha colto la dodicesima vittoria in 14 giornate: mai cosi bene nella sua storia in Serie A

L’Inter coglie l’ennesima vittoria della sua stagione, con una vittoria perentoria in casa contro la Spal, grazie alla doppietta di Lautaro Martinez. I nerazzurri tornano in vetta alla classifica, dopo il pareggio della Juventus.

L’Inter coglie quindi la dodicesima vittoria in 14 giornate: nella sua storia in Serie A non aveva mai fatto meglio, segnando un vero e proprio record.