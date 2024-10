Inter, agente Radu: «Per restare in nerazzurro ha fatto un ERRORE»

L’agente di Ionut Radu, Oscar Damiani, ha parlato così dell’estremo difensore rumeno. Le sue parole

Oscar Damiani, agente di Ionut Radu, ha parlato del proprio assistito tornando su un retroscena legato ad un suo possibile movimento di mercato.

RADU INTER – «Devo essere sincero, io ho cresciuto Radu fin da quando era un ragazzo del Pizzighettone. Ha avuto tante sfortune, ma ci sono stati pure errori suoi. E uno dei più grandi, come ho detto a lui e lo ribadisco pure pubblicamente, è stato di non voler venire a Palermo. Gli stava stretta la Serie B, per me sbagliando, e adesso la situazione è difficile. Aspettiamo una squadra che creda in lui».