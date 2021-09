Inter, ancora un assist per Barella: ora è a quota cinque

Contro l’Atalanta, il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella ha sfornato il quinto assist in questo inizio di campionato

Grazie alla rete di Lautaro Martinez, l’Inter è riuscita nell’intento di sbloccare quanto prima il match di San Siro contro l’Atalanta. Gran parte del merito va a Nicolò Barella, autore di un perfetto assist per il compagno.

Non una novità per il centrocampista di Inzaghi: il giocatore 1997 è infatti al suo quinto assist stagionale in Serie A. Un’abitudine che fa molto felice tecnico e compagni di squadra.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24