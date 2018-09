Asamoah a tutto tondo: «Inter, il mio modello è Zanetti»

Presente a un evento di casa Inter insieme a de Vrij, Kwadwo ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale ufficiale del club: ecco le sue parole

Tra le note più positive di questo avvio di stagione dell’Inter, Kwadwo Asamoah oggi è stato protagonista di un evento in casa nerazzurra insieme a de Vrij. Intervistato dal canale ufficiale, il ghanese ha parlato così del grande supporto dei tifosi: «E’ sempre importante, si fa tutto per loro: sono felice per come mi hanno accolto, non mi aspettavo di sentirmi già a casa. Siamo al lavoro per vincere e dare loro una soddisfazione».

Prosegue il laterale mancino, parlando della sfida col Parma: «Mancano ancora alcuni nazionali ma stiamo lavorando bene, sarà importante fare un buon risultato per andare in Champions tranquilli. Per avere una marcia in più in Europa, dovremo fare al meglio contro i gialloblu». Infine, rispondendo ad alcuni tifosi: «Con mister Spalletti mi trovo molto bene: non ho preferenze di ruolo, decide lui dove farmi giocare. Modello? Nell’Inter è Javier Zanetti».