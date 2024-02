Inter Atalanta, troppa differenza: il trionfo di Inzaghi e Lautaro

Le pagelle di Inter Atalanta: promossi Inzaghi e Lautaro Martinez nel netto successo dei nerazzurri, sempre più lanciati verso lo Scudetto

Non c’è stata partita: a parte l’iniziale gol annullato a De Ketelaere con relativo spavento, l’Inter ha travolto l’Atalanta in quello che poteva essere uno degli ultimi seri ostacoli nella corsa per lo scudetto. Invece, il 4-0 è netto nel punteggio e in ciò che ci sta dentro. Un autentico dominio, con 15 tiri a 6 e un possesso palla del 59% a favore dei nerazzurri di casa. Che giocano su un baricentro molto basso – 46 metri, 7 in meno degli avversari – sviluppando delle uscite folgoranti, che hanno travolto gli argini. In questo quadro, prendendo a campione i quotidiani di Milano, è inevitabile che i voti e i giudizi sui due allenatori siano profondamente diversi, per non dire antitetici.

INZAGHI – Voto 8 pieno da La Gazzetta dello Sport: «É uno chef stellato, ormai la cosa più difficile a San Siro è prenotare il posto perché con la sua cucina sai già che mangerai alla grande». Mezzo voto in meno dal Corriere della Sera: «L’Inter parte lenta, distratta, ma si trasforma presto in un uragano che travolge l’Atalanta. Sembra l’allungo definitivo».

GASPERINI – Per lui, invece, la bocciatura è unanime con un 5 in pagella. Per Gazzetta: «Cambia gli esterni, risparmia De Roon, prova a “girare” i tre davanti: non è serata, poi sul 3-0 pensa (giustamente) al Bologna». L’interpretazione del Corriere è questa: «Una lezione più che una sconfitta. Lo stadio dell’Inter è maledetto. Neppure una buona partenza salva la sua Atalanta».

Chi sono i migliori in campo?

LAUTARO – Scelta condivisa con 7,5. La Rosea scrive: «Compito in classe perfetto sporcato da una ripetizione, pardon, un rigore alla fine. Gol, traversa, il pallone dell’1-0, il gioiello per Darmian. Totale». Il Corriere completa: «Un gol da fenomeno, ma la giocata più bella è il suggerimento profondo sull’1-0 dentro una partita giocata da regista d’attacco. I rigori però sono un problema».

EDERSON – L’unico che si salva in casa Atalanta. Non per il quotidiano generalista, che non dà neanche un 6, bensì per la Gazzetta che la sufficienza gliela attribuisce: «Costringe Djimsiti a un recuperone su Arnautovic, però come quasi sempre è quello che galleggia fino alla fine, un po’ di forza e molto di corsa».