Marotta: «Dobbiamo cominciare bene l'anno. Inter Atalanta? Gara difficile. Sulla maglia regalata da Ibrahimovic...»

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Beppe Marotta ha parlato così prima della semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter e Atalanta. Le parole del presidente nerazzurro.

L’IMPORTANZA DI INIZIARE BENE L’ANNO – «Sicuramente molto, anche se a questi appuntamenti l’Inter ci vuole sempre essere. L’importante è creare l’occasione, poi è chiaro che ambiamo a vincere. Stasera penso che sarà una bella partita».

SI PUÒ SCEGLIERE UN OBIETTIVO O OCCORRE LOTTARE SU TUTTI I FRONTI? – «Sì, questo è un diktat che ci insegna la storia di questo club e il suo palmares ricco di successi, il fatto che in questo ultimo periodo stiamo partecipando a tante competizioni. L’obbligo è sempre quello di tentare di vincere, è chiaro che dobbiamo dare tutto poi se gli altri saranno più bravi li applaudiremo».

INCONTRIAMO LA SQUADRA PIÙ DIFFICILE DA AFFRONTARE, COSA TEMPO MAGGIORMENTE? – «L’Atalanta non è più un’outsider ma una realtà del nostro calcio, direi anche del calcio europeo. Lo è in virtù di un modello di riferimento e di un ciclo partito anni fa, sta dimostrando con i fatti di essere all’altezza del ruolo. Va temuta nella sua totalità, è forte la società, è forte l’allenatore e anche i giocatori. Lo sport, e il calcio in particolare, rappresentano una parte del patrimonio e una risorsa dell’Italia. Rappresentare il made in Italy fuori dal contesto casalingo è motivo di grande orgoglio. Questa sera sarà uno spot molto bello e importante per il movimento calcistico e per la nostra nazione».

LA MAGLIA REGALATA A IBRAHIMOVIC? – «Ridevo perché mi ha fatto una battuta, è stato un contesto all’ambasciata dove tutte le 4 squadre hanno distribuito agli altri 3 avversari le rispettive maglie. Avete focalizzato solo sullo scambio Inter-Milan ma ce ne sono stati anche altri, è una cosa bella, piacevole e simpatica. La battuta? Stavamo parlando perché eravamo fermi con la maglia da un po’ di tempo aspettando le fotografie, ma non abbiamo fatto nessuna ironia».