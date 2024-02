Inter Atalanta, Morfeo: «Gasperini non arriva da una grande gara»

Il doppio ex neroazzurro è intervenuto per parlare della sfida di mercoledì sera tra meneghini e bergamaschi

Domenico Morfeo ha giocato sia con la maglia dell’Atalanta che con quella dell’Inter. Proprio in occasione della sfida tra la squadra di Gasperini e quella di Inzaghi, Morfeo ha parlato a La Gazzetta dello Sport.

SFIDA –«L’Atalanta è nel mio cuore, lo sanno tutti. Lì sono cresciuto, lì sono diventato uomo e poi calciatore. Ho giocato anche nell’Inter, è vero, ma le due esperienze non si possono paragonare. A Bergamo c’è una parte di me».

INTER – «D’accordissimo. Anche perché l’Atalanta non ha fatto la sua miglior prestazione contro il Milan e c’è bisogno di rimettersi in carreggiata. Solo che rimettersi in carreggiata contro la prima in classifica non è mica semplice. Però, lo ripeto sempre, occhio alla Dea: è capace di cose uniche».

ATALANTA – «Non è ancora ai livelli di qualche anno fa, però sta facendo molto bene. Ha coraggio, attacca, non molla. Mi piacerebbe giocare in quella squadra lì…»

INZAGHI – «Giocano bene. Anzi: molto bene. Mi impressiona la qualità

di palleggio dei centrocampisti. E mi piace moltissimo Lautaro: sa smarcarsi, sa dettare i tempi dell’azione e sa anche partecipare al gioco della squadra»