Inter, atteso per domani l’esito dei tamponi molecolari: le ultime

Dopo la positività di Danilo D’Ambrosio, all’Inter sono scattate tutte le norme previste dal Protocollo: tamponi rapidi e molecolari

La positività di Danilo D’Ambrosio ha fatto scattare tutti i campanelli d’allarme in casa Inter.

Tutto il gruppo squadra oggi si è ritrovato ad Appiano Gentile per la seduta d’allenamento pomeridiana, preceduta da tamponi antigienici rapidi (che hanno dato esito per tutti negativi) e a tampone molecolare (il cui esito si avrà domani). Ovviamente l’attenzione è massima per evitare che scoppi un focolaio in casa nerazzurra. Come prevede il Protocollo in caso di isolamento fiduciario, l’ultimo tampone prima della gara di sabato contro il Sassuolo è previsto 24 ore prima.