Inter, Ausilio: «Lautaro fuori dal mercato. Messi? Non c’è niente»

Piero Ausilio ha fatto il punto della situazione in casa Inter: le dichiarazioni del direttore sportivo nerazzurro

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della situazione di mercato nerazzurra.

MERCATO – «Facciamo fatica a vendere, a favorire le uscite degli esuberi, di chi non è considerato importante per il progetto. Oggi le nostre possibilità sono risorse limitate da migliorare con le uscite».

CONTE – «È venuta fuori un’idea comune di lavoro, ci siamo confrontati su alcune tematiche, è stata una riunione proficua. E’ venuta fuori l’idea dell’allenatore, sposata dalla società e condivisa dalla proprietà. Quel che stiamo facendo è condiviso con Conte».

TONALI – «Non si può dire di avere in mano un giocatore quando non si è iniziata una trattativa. Ci piace, ci piaceva, non diventa un cattivo giocatore perché l’ha preso il Milan. Le cose stanno come ho detto: l’Inter non è in grado di fare un investimento di quel tipo. Non era una prIorità, le possibilità non ci consentono di investire».

NAINGGOLAN – «Non escludo che ci sia la possibilità che resti. Può migliorare in tante cose e non mi riferisco solo al campo ma al rispetto di regole e comportamenti. Devono essere uguali e rispettate da tutti. Avrà delle opportunità, sta a lui meritarsele».

MESSI – «Avete detto la verità dicendo che non c’è niente. Non so da dove vengano certe idee, se parliamo di Messi non esiste una proprietà che non desideri averlo. La realtà è diversa. Il mercato deve essere attento e oculato. Parlare di giocatori che arrivano ogni settimana, giocatori impegnativi, giovani e meno giovani. Sappiamo cosa dobbiamo fare, prima di tutto le uscite. Tramite queste finanzieremo le entrate. Poi se non piace. Dall’incontro è uscita un’Inter unita anche nelle difficoltà, le opportunità sono poche e quelle che possiamo cogliere non sono così onerose».

VIDAL – «Vidal non è un nostro giocatore. Piace a tutti, è un calciatore del Barcellona. Se più avanti ci saranno delle condizioni favorevoli, valuteremo».

KOLAROV – «Per Kolarov c’è una negoziazione con la Roma e col calciatore. Dialogo trasparente, ci sono tante cose da portare avanti ma confermo che siamo interessati».

LAUTARO – «Non è ripartita nessuna trattativa con il Barcellona. Non c’è mai stato nulla con noi, magari con il calciatore. Abbiamo sempre ribadito che fino al 15 luglio c’era una clausola non esercitata. Ora è fuori dal mercato».

FUTURO – «Roma? Ho rinnovato il contratto sei mesi fa, sono legato all’Inter. Ho sentito tante considerazioni sbagliate sul mio rapporto con Conte. Qui ci si confronta e si discute come in ogni realtà».