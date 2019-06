Inter-Barella, decisivi i prossimi incontri: il Psg monitora

I nerazzurri torneranno a parlare in settimana con il Cagliari per il centrocampista, corteggiato anche dal club transalpino

L’Inter sta intuendo le difficoltà per convincere il Cagliari a privarsi di Barella. A Beppe Marotta non basta avere il sì del giocatore, che in effetti non vede l’ora di vestire la maglia nerazzurra, perché il club sardo ha dato inizio a un’asta pericolosa.

Su Barella ci sono infatti Napoli e Roma (che non hanno, però, la preferenza del giocatore) e il Psg di Leonardo, pronto a fare spesa in Italia acquistando il centrocampista del Cagliari, Tonali del Brescia e Milinkovic-Savic della Lazio.