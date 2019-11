Barella e l’arrivo all’Inter: «L’inizio è stato complicato» – VIDEO

Inter, Barella si racconta in un’intervista rilasciata a Dazn. Da Cagliari e l’infanzia fino alla maturità e l’approdo all’Inter

Nicolò Barella è uno di quelli che ce l’ha fatta. Ha realizzato il suo sogno: quello di diventare un calciatore affermato. Il giocatore neroazzurro ha raccontato la sua esperienza ai microfoni di DAZN.

«Ho giocato a Cagliari, tutti mi volevano bene. Andare via da casa è stato uno step importante. All’inizio è stato complicato, tutti si volevano guadagnare il posto ma sono contento di aver dimostrato quanto valgo. Ci sono state tante cose brutte che mi hanno detto quando sono andato via, tutt’ora con qualcuno c’è un bel rapporto qualche tifoso c’è rimasto male ma questo è il calcio e il calciomercato. Ho rifiutato proposte in cui magari avrei guadagnato anche di più, ma la gente questo non lo sa. So perché son venuto all’Inter. Voglio crescere. Sono venuto qui perché è una società importante, c’è uno dei migliori allenatori al mondo, ci sono tanti campioni e vogliamo costruire qualcosa di importante. Per ora la classifica non la guardiamo, cerchiamo di andare avanti facendo sempre meglio».