Inter, Barella si OPERA al naso: la SITUAZIONE

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, si dovrà operare al naso per migliorare le vie respiratorie

Oggi è il giorno dell’operazione di Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter non partirà per le gare di Nations League con l’Italia poiché dovrà sottoporsi ad un intervento al naso per migliorare le vie respiratorie.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’operazione sarà fatta in day-hospital e dunque il giocatore verrà dimesso già in serata. Riprenderà con l’allenamento a parte in palestra, evitando così contatti pericolosi. La prossima settimana sarà invece di nuovo reintegrato in gruppo per preparare la gara col Monza.