Inter Bastoni: «Stiamo bene e siamo determinati»

Le parole di Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, dopo la vittoria ottenuta dai nerazzurri contro l’Atalanta

Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta. Di seguito le sue parole.

4 PARTITE E 4 GOL, SAPEVAMO DI ESSERE COSÌ FORTI? – «La finale di Istanbul ci ha lasciato tanto. Abbiamo perso una grande opportunità ma a livello di consapevolezza ci ha dato tanto. Siamo felici, stiamo bene insieme, lavoriamo tanto e siamo contenti di raggiungere questi traguardi».

L’EUROPA CI TEME? – «Stiamo bene, è un percorso che va avanti da diversi anni. Stiamo crescendo e maturando anche noi che 5-6 anni fa non eravamo ancora pronti per determinati traguardi».

L’ABBRACCIO DELLA SQUADRA AD INZAGHI – «Sappiamo quanto è importante la forza del gruppo. Siamo stati tutti in discussione in un periodo dell’anno scorso per le critiche. E’ una rivincita di tutti, anche del mister».

DIFENSORI IN ATTACCO – «Una cosa sulla quale stiamo lavorando, Inzaghi è stato importantissimo in questo. All’inizio non ero così mobile. Dobbiamo essere tutti concentrati e metallizzati. E’ un gioco corale e siamo contenti».

