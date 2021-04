Inter, Berti: «I nerazzurri dominano il gioco, chi li critica...»

Nicola Berti ha difeso l’Inter da chi l’addita come una squadra poco spettacolare e difensivista

Nicola Berti, ex calciatore dell’Inter, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha difeso i nerazzurri da chi li addita come poco spettacolari e tanto difensivisti.

«L’Inter gioca male? Domina il gioco, ha 11 punti di vantaggio sulla seconda. Chi la critica è un c…! Non scherziamo. A me questa squadra piace moltissimo. Poi certo, un po’ di stanchezza ci può stare: siamo anche a metà aprile, a fine campionato… Ci sono tutti i presupposti per aprire un ciclo con Conte. La squadra è già molto forte: con due o tre innesti, magari giovani, il livello aumenterà ulteriormente. Sperando di fare strada in Champions League perché è lecito aspettarsi di più dopo le tre eliminazioni consecutive ai gironi».