Inter, Borja Valero: «Mi mancherà il pubblico. Juventus? Non ci pensiamo»

Le parole di Borja Valero alla vigilia del match di ritorno contro il Ludogorets valido per i sedicesimi di Europa League

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Borja Valero ha presentato la sfida di domani fra Inter e Ludogorets in Europa League. Ecco le sue dichiarazioni.

«Dobbiamo cercar di far le cose provate in allenamento per migliorarci e affrontare le sfide di fronte a noi. Mi mancherà il pubblico, ovviamente il calcio è spettacolo, senza di loro non sarà lo stesso. Dobbiamo affrontare il Ludogorets e le altre partite nel miglior modo possibile. Se pensiamo già alla Juventus? Ci sono state tante notizie in mezzo, non abbiamo avuto tempo di pensare a loro. Prima c’è il Ludogorets, non possiamo dimenticare che dobbiamo giocare al meglio contro di loro. Europa League? Da quando siamo usciti dalla Champions League sapevamo che avremmo dovuto prenderla sul serio. Poi più vai avanti, più trovi avversari e stadi più belli».