Inter Cagliari, braccio Lapadula e Open Var: l'analisi di Trefoloni

A Open Var Trefoloni, ex arbitro, ha spiegato l’episodio sul tocco di braccio di Lapadula sul gol del 2-2 tra Inter e Cagliari

A Open Var Trefoloni, ex arbitro, ha spiegato l’episodio sul tocco di braccio di Lapadula sul gol del 2-2 tra Inter e Cagliari. Le sue dichiarazioni:

GOL REGOLARE – «Noi pensiamo che questo sia un gol regolare. L’elemento da cui dobbiamo partire è che il pallone arriva da dietro, è quindi inatteso e il calciatore si sta muovendo per andare ad occupare uno spazio, non si aspetta che il pallone possa carambolargli sul braccio. Il movimento del braccio, in corsa ed in rotazione, è un movimento di un calciatore che sta provando a divincolarsi da una marcatura molto stretta da un avversario. Non riusciamo a vederlo largo a punto tale da rendere il calciatore innaturalmente più grande, come nel caso del rigore. Azione non punibile».

CONTINUA SU INTER NEWS 24