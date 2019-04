Il brasiliano è in uscita dal City: costa 25 milioni, l’ingaggio è elevato. Ma in corsa resiste anche l’esterno United Mattia Darmian

Notizia di ieri sera che l’Inter abbia chiuso con il Manchester City per il terzino portoghese Danilo. Le due società si sarebbero accordate sulla base di 25 milioni per il cartellino dell’ex Real Madrid e 4 milioni più bonus al giocatore. Ma Danilo non è il solo iscritto al casting nerazzurro per la fascia destra. Come ogni estate rispunta il nome di Mattia Darmian. La scorsa estate in quel ruolo era arrivato Sime Vrsaljko: frenato dai problemi fisici, non ha mai inciso ed è uscito definitivamente di scena a inizio 2019; a fine gennaio è arrivato in prestito in extremis Cedric: il portoghese si è visto poco e non verrà riscattato dal Southampton.

Il terzino del Manchester United vuole rientrare in Italia, nonostante sia scattato il rinnovo automatico fino al 2020 con l’attuale club. All’Inter ha diversi estimatori, tra cui lo stesso Beppe Marotta, che più volte lo ha inseguito ai tempi della Juventus. Rispetto a Danilo, Darmian ha il vantaggio di rappresentare un affare molto più vantaggioso dal punto di vista economico: per portarlo via da Manchester potrebbero bastare 10 milioni, a fronte dei 12 di valutazione dei Red Devils. Una differenza non da poco per una società che dovrà far fronte al FPF anche in estate.