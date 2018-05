Inter, Champions in salita: ecco cosa rischia il club nerazzurro

Oltre ai paletti finanziari, l’Inter è chiamata a rispettare anche delle limitazioni sportive imposte dalla Uefa

Spalletti l’ha ammesso giovedì in conferenza stampa. La Champions League a cui parteciperò l’Inter, dopo averla faticosamente conquistata, non sarà in discesa. Al di là della quarta fascia nei sorteggi, infatti, ci sarà da gestire anche la limitazione della rosa, uno dei provvedimenti Uefa per chi non rispetta totalmente il FFP. La lista dei giocatori che parteciperanno alla Champions infatti anche il prossimo anno sarà ridotta, a 21 o massimo 22 elementi

La “sentenza” è attesa nei prossimi giorni, ma Steven Zhang, il vice presidente Zanetti, l’ad Antonello e il cfoo Gardini, tutti a Kiev per la finale di Champions, magari si faranno un’idea più precisa tra oggi e domani. In caso di lista a 21 ci saranno 16 giocatori liberi, 4 prodotti dai vivai italiani e 1 prodotto da quello nerazzurro; in caso di lista a 22 cresceranno a 2 i calciatori dalla cantera nerazzurra (adesso in rosa c’è solo Santon). Il mercato estivo dell’Inter sarà sicuramente influenzato dalla decisione della Uefa.