Inter, che fatica senza Lukaku: i numeri

Senza Romelu Lukaku, l’Inter non ha mai vinto in questa stagione

Contro la Fiorentina, tornerà Romelu Lukaku e l’Inter può fare un sospiro di sollievo. Sì, perché senza il suo bomber i nerazzurri fanno una gran fatica come dimostra anche la sconfitta di San Siro di martedì sera contro la Juventus.

In questa stagione il belga è mancato tre volte e i numeri per la squadra di Conte sono incresciosi. In tre occasioni senza Lukaku, come riporta La Gazzetta dello Sport, l’Inter non ha mai vinto. Due sono state le sconfitte, quella di Madrid in Champions e l’ultima contro i bianconeri, e un pareggio, quello risicato all’ultimo minuto contro il Parma. Stasera Big Rom tornerà in campo e i nerazzurri possono gioire.