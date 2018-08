Il croato, arrivato in anticipo alla Pinetina, sarà in campo sabato nella sfida di ICC contro i Colchoneros

Ultima sfida di International Champions Cup per l’Inter di Luciano Spalletti. La squadra sta preparando il match ad Appiano Gentile, per poi spostarsi nella giornata di domani nella capitale spagnola dove sabato sera sfiderà l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano.

Marcelo Brozovic, rientrato in anticipo dalle vacanze, potrebbe essere impiegato subito dal tecnico di Certaldo. Il croato è arrivato in gran forma e carico di motivazione, riferisce il Corriere dello Sport. L’Inter recupera anche Joao Miranda, il quale aveva saltato la gara Inter-Lione per un problema fisico. Antonio Candreva dovrebbe partire con il gruppo, ma non dal 1′.

Nella gara di sabato sera al Wanda Metropolitano, dunque, Luciano Spalletti potrà iniziare ad avere a disposizione quasi tutta la squadra titolare, ad eccezione di Perisic e Vrsalijko i quali rientraranno alla Pinetina nella giornata di venerdì. Inter che si prepara alla stagione che la vedrà protagonista in Campionato, Champions League e Coppa Italia.

Aspettando il rientro di Radja Nainggolan, presumibilmente nella prima giornata di Serie A a Reggio Emilia contro il Sassuolo, sabato sera davanti ad Handanovic giocheranno D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar e Asamoah. Brozovic e Gagliardini in mediana, con la possibilità di vedere Vecino dal primo minuto. Politano, Lautaro e Karamoh o addirittura Candreva, dietro Capitan Mauro Icardi. Questa la probabile formazione che vedremo in campo nell’ultimo impegno pre-campionato dell’Inter di Luciano Spalletti.

