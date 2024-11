Inter, le condizioni di Calhanoglu dopo l'infortunio

Tiene banca la questione Calhanoglu in casa Inter, infortunato nuovamente agli adduttori della coscia sinistra

L’infortunio di Calhanoglu preoccupa non poco i tifosi dell’Inter. Durante il match di Nations League con la Turchia, il centrocampista nerazzurro si è infortunato ancora una volta agli adduttori della coscia sinistra.

Per questo ieri è rimasto seduto in panchina, evitando di aggravare la situazione ma rinviando comunque il ritorno a Milano. Secondo La Gazzetta dello Sport, oggi il turco rientrerà nel capoluogo lombardo per gli esami.

Dopodiché inizierà un’attenta operazione di recupero in modo di averlo a disposizione contro il Lipsia martedì. Insomma, Inzaghi non vuole rischiare e si fida ciecamente del suo staff che opererà verso un recupero mirato.