Inter, Conte a caccia di se stesso: vuole superare il suo Chelsea e la sua Juventus

Contro il Sassuolo, l’Inter punta la decima vittoria consecutiva. Una striscia che sarebbe la terza più lunga per Antonio Conte

L’Inter scende in campo questo pomeriggio a San Siro contro il Sassuolo per cercare di portarsi a +11 sul Milan secondo e a +12 su una tra Juventus e Napoli che giocheranno in contemporanea. Vincendo con i neroverdi, i nerazzurri conquisterebbero la decima vittoria consecutiva; la terza miglior striscia da allenatore di Antonio Conte.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, l’allenatore dell’Inter va anche a caccia di se stesso. Sulla panchina del Chelsea conquistò 13 successi consecutivi, su quella della Juventus 12. Vincere anche col Sassuolo lo porterebbe a dieci, puntando così i suoi stessi record personali.