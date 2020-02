Inter, Conte: «Il derby ci ha tolto energie. Napoli difensivo»

Il tecnico dell’Inter Conte ha analizzato la sconfitta rimediata nella semifinale di andata di Coppa Italia contro il Napoli

Antonio Conte ha commentato la sconfitta incassata in Coppa Italia contro il Napoli: «Loro si sono chiusi e hanno fatto una partita difensiva, non siamo stati rapidi nell’uno contro uno. Il derby ha portato via tantissime energie nervose, ma prendiamo queste sconfitte per cercare di migliorare».

«In caso di pareggio non avremmo rubato niente. Eriksen? Ha qualità e non ha giocato tantissimo di recente. È un ragazzo serio, sta facendo bene», ha concluso il tecnico dell’Inter ai microfoni di Rai Sport.