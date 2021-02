Inter, Conte: «Mi scuso, non dovevo reagire così agli insulti»- VIDEO

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni

DITO MEDIO – «Vorrei chiarire la situazione dopo i fatti di Torino, c’è stato un risvolto mediatico importante. So che la verità l’hanno vista e e sentita tutti, per me è importante. Detto questo noi ricopriamo un ruolo importante, siamo modelli educativi e mi dispiace, sono qui per scusarmi perché a degli insulti ho reagito in modo sbagliato. Avrei potuto alzare il pollice e non il medio, sarei stato più positivo. Ho sbagliato, ripeto, può succedere a tutti. Ora però concentriamoci sul campo perché la gente vuole il calcio, non pettegolezzi e situazioni becere».