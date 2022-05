Inter Correa, riscatto e futuro: l’argentino non incide e ha terminato le occasioni

Inter Correa, l’argentino non incide: il riscatto è già scattato con la Champions League, ma per la prossima stagione servirà un altro Tucu

La stagione di Correa con la maglia dell’Inter è tutt’altro che positiva. L’argentino non ha inciso come i nerazzurri pensavano e anche nelle ultime partite ha sprecato delle occasioni per scalare le gerarchie.

Fermo a quattro gol in stagione, è troppo per un giocatore su cui l’Inter ha investito 34 milioni circa visto che il riscatto è già scattato con la conferma della Champions League. Inzaghi ha fiducia in lui e sa che senza intoppi e infortuni può dare di più. Correa sarà il punto fermo dell’Inter della prossima stagione, ma servirà un altro Tucu per cambiare le idee di tifosi e addetti. Lo scrive Tuttosport.