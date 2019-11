Inter, D’Ambrosio: «Punto all’Europeo. Conte può aiutarmi»

Inter, Danilo D’Ambrosio ai microfoni di TuttoSport: «Ho voglia d’andare all’Europeo. Conte? Ci sta inculcando una mentalità vincente»

Danilo D’Ambrosio, difensore dell’Inter, ha parlato al quotidiano TuttoSport. Ecco le parole del terzino:

«Jolly? So svolgere diversi ruoli e questa cosa mi piace. Anzi, credo che aver giocato da terzino mi aiuti quando deve fare dei movimenti da centrale difensivo e viceversa. Europeo? Ho tanta voglia di esserci anche perché l’età avanza, non sono più un giovincello. Dovrò essere bravo a sfruttare tutte le occasioni che avrò per crescere e migliorare perché posso ancora farlo e con Conte ancora di più. Conte ci sta inculcando una mentalità che punta sempre a raggiungere il massimo, ovvero la vittoria, nella prima partita che ci aspetta».