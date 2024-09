Inter, il DERBY può essere già DECISIVO: il PRECEDENTE

L’Inter potrebbe con una sola partita indirizzare la stagione sin da subito: stiamo parlando dell’imminente derby

Il derby Inter Milan è dietro l’angolo. I nerrazzurri prima andranno a Monza mentre i rossoneri ospiteranno il Venezia, ma come giusto che sia ci sono già pensieri totali in vista derby.

L’obiettivo di Inzaghi è naturalmente ripetere lo Scudetto dell’anno scorso, ma per farlo ci vogliono prove di forza non indifferenti come ad esempio il derby. L’ultima volta che la stracittadina di Milano si era giocata così presto, i nerazzurri si portarono a +9 dopo 5 turni con Conte in panchina (annata 2019)