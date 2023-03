Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi… l’Inter continua a seguire Dybala e lo tiene ancora in considerazione per il futuro

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri potrebbero pensare all’argentino per l’estate. Con il versamento di 20 milioni la Joya potrebbe lasciare Roma.