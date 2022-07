Inter, Dzeko vuole restare in nerazzurro: la Lu-La non lo spaventa

Edin Dzeko ha preso una decisione: resterà all’Inter anche nella prossima stagione. Il bosniaco non teme la concorrenza della Lu-La

Edin Dzeko non è intenzionato a lasciare l’Inter in questa finestra di calciomercato. Lo ha comunicato alla società in più occasioni, lo ha dimostrato a Inzaghi con i fatti. La voglia di tornare sul campo ha evidentemente avuto la meglio: il centravanti è rientrato in Italia nelle scorse ore ed è pronto per rimettersi in forma.

Il ritorno della Lu-La potrebbe intimorire gli avversari ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non avrà lo stesso effetto su Dzeko. Titolare o riserva, per il bosniaco cambia poco: la sua priorità è restare in nerazzurro.

