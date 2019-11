Inter e Milan al Comune: «Chiarezza sullo stadio»

Inter e Milan hanno scritto al Comune per chiedere chiarezza sul progetto che coinvolge il nuovo stadio

Inter e Milan hanno scritto una lettera al Comune per chiedere delucidazioni sul nuovo stadio e chiarire alcuni punti della delibera, definiti potenzialmente critici per la sostenibilità finanziaria del progetto, per il rispetto dei tempi e delle procedure di approvazione.

Si chiede inoltre che «l’Amministrazione proceda quanto prima con la richiesta al Ministero competente della verifica relativa all’interesse culturale dell’impianto. In quanto nessuna proposta potrà essere formulata senza conoscere le decisioni inerenti a un eventuale vincolo del bene».