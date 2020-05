Inter, Eriksen: «Qui in Italia è tutto diverso: ecco cosa devo imparare»

Il centrocampista dell’Inter, Eriksen, ha parlato delle difficoltà in questo avvio in Italia. Le sue dichiarazioni

Nel corso della sua intervista a Jyllands-Posten, Christian Eriksen, centrocampista approdato all’Inter a gennaio, ha parlato anche della sua esperienza in nerazzurra e delle sue difficoltà di inserimento. Ecco le sue parole.

IMPARARE – «Qui in Italia è tutto diverso ma sono stato accolto molto bene. Devo lavorare per inserirmi in un gruppo già formato, devo imparare il modo di giocare dell’allenatore e devo imparare la lingua».