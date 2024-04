Inter Scudetto, tutto pronto per la festa: bus scoperto e concerto

L’Inter prepara la festa Scudetto: ecco il programma dei festeggiamenti in caso di vittoria nel derby o contro il Torino

Arrivano ulteriori dettagli su quello che è il programma per la festa scudetto dell’Inter. Mentre i tifosi nerazzurri sperano di poter festeggiare già dopo il derby contro il Milan del 22 aprile, la macchina organizzativa va avanti (oggi è in agenda un vertice tra la società nerazzurra e il Comitati provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica). La Gazzetta dello Sport parla di un concerto in programma per festeggiare la seconda stella, ed anche di un nuovo inno.

In caso di successo contro i rossoneri, il bus scoperto girerà per le strade di Milano soltanto il giorno dopo, partendo a San Siro e arrivando al Duomo. Lì la squadra saluterà i tifosi dalla Terrazza 21 (previsto anche un Dj set). Qualora invece lo scudetto arrivasse col Torino, il bus viaggerebbe il giorno stesso della partita. Il 19 maggio, invece, giorno che dovrebbe essere quello di Inter Lazio (data da confermare da calendario), è previsto un maxi concerto tutto a tinte nerazzurre, nel quale saliranno sul palco solo cantanti interisti tra cui Ligabue, Tananai, Andrea Bocelli e Max Pezzali. Una festa in musica che avrà a che fare con ogni probabilità con il lancio di un nuovo inno: nell’anno dello scorso scudetto fu la volta di “IM Inter”, stavolta nome e autore restano top secret. E le celebrazioni non finirebbero qua. Terminato il concerto, partirà una festa più istituzionale, con probabile sede nel Castello Sforzesco.

