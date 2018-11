Al termine della sfida tra Inter-Genoa, l’allenatore rossoblù Juric ha parlato a SkySport della prestazione della sua squadra

Nella sfida delle 15 tra Inter e Genoa, i rossoblù sono usciti sconfitti con un netto 5-0. Per il club di Preziosi si tratta della seconda sconfitta di fila in pochi giorni allo stadio San Siro, dopo aver perso anche contro il Milan nel recupero della prima giornata. A parlare del difficile momento del Genoa, che è una delle difese peggiori dell’intera Serie A, è stato l’allenatore Juric che è stato intervistato ai microfoni di SkySport24. Ecco le sue parole: «Stasera non abbiamo avuto energie sufficienti per competere con l’Inter dopo la terza partita in una settimana. Siamo partiti bene ma abbiamo regalato clamorosamente i primi due gol. Poi è stata ovviamente dura. Non faccio drammi, bisogna dimenticare subito questa partita per ripartire».

«Oggi, ripeto, non eravamo pronti fisicamente e mentalmente per affrontare una grande squadra come l’Inter. Anche il presidente era consapevole della situazione, abbiamo analizzato con calma le cose positive e negative per il futuro. Piatek aveva bisogno di riposare un po’, non ha segnato ancora con me ma dipende anche dalle avversarie. Poi giocare in trasferta è sempre difficile. Credetemi, è davvero forte. Con Kouamé forma una bella coppia. Ora continuiamo con un calendario terribile ma sono convinto che stiamo crescendo».