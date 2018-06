Inter-Genoa, possibile sinergia per Maxiliano Meza

Dopo le cessioni di Radu e Valietti, Inter e Genoa potrebbero tornare a fare affari: sul piatto Maxiliano Meza

Si scalda l’asse Genova-Milano. Dopo le cessioni nerazzurre di Radu e Valietti al Grifone, che hanno permesso alla società di corso Vittorio Emanuele di realizzare sostanziose plusvalenze utili al rispetto del fair play finanziario imposto dall’Uefa, il mercato potrebbe regalare al Genoa uno dei protagonisti del mondiale di Russia. Il sogno, non troppo nascosto, di Enrico Preziosi è di portare sotto la Lanterna genoana Maxiliano Meza, trequartista dell’Independiente e della nazionale argentina che al Grifone andrebbe a ricoprire quel ruolo di supporto alla prima punta tanto cercato dai liguri.

Meza, nonostante il Mondiale fin qui discreto della sua Argentina, si sta mettendo in mostra, attirando gli interessi di vari club europei. Indiscrezione confermata dal suo agente, Sergio Carrizo, che ha spiegato come il club di Avellaneda abbia già ricevuto nei giorni scorsi ben tre proposte dall’Italia per cedere il proprio giocatore più rappresentativo. Tra queste ci sarebbe anche quella dell’Inter, disposta a versare i 12 milioni necessari per coprire la sua clausola di rescissione per poi girare il 26enne in prestito ad un club amico, permettendogli di ambientarsi nel calcio europeo. Se i nerazzurri dovessero veramente sbaragliare la concorrenza, ecco che il Genoa si candiderebbe per far ambientare la punta argentina, risolvendo così un bel problema al centro dell’attacco.