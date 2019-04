Inter, gerarchie ristabilite: più Lautaro che Icardi contro la Roma

Inter, nella partita contro la Roma ritorna il dualismo Lautaro-Icardi: il Toro è favorito per partire titolare contro i giallorossi

Il terzo posto è ormai acquisito e l’Inter sta pensando già alla prossima stagione, aggiustando quello che non ha funzionato in quest’annata. Il dualismo tra Icardi e Lautaro Martinez sembra destinato a durare poco: l’addio di Maurito a fine stagione pare cosa fatta.

In quest’ottica, domani sera contro la Roma, il Toro potrebbe prendersi la maglia da titolare, a discapito dell’ex capitano. L’Inter ha bisogno di ritrovare il miglior Lautaro, dopo l’infortunio, e vuole farne un perno per la prossima stagione: ripartire da Martinez per l’ennesima mini rivoluzione nerazzurra.