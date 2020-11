Giroud protagonista con la maglia della Francia. Il centravanti del Chelsea resta uno dei pallini di Conte per rinforzare l’attacco dell’Inter a gennaio

Doppio squillo di Oliver Giroud ieri sera nel match di Nations League tra Francia e Svezia. Il centravanti del Chelsea ha realizzato una doppietta decisiva nel successo per 4-2 della selezione allenata da Didier Deschamps.

Sono 44 le reti in Nazionale che gli valgono il secondo posto in solitario nella classifica all-time del marcatori della Francia, dietro soltanto a Thierry Henry. Gol che certamente non passeranno inosservati dalle parti di Appiano Gentile, con Giroud che resta uno dei pallini di Antonio Conte per completare l’attacco dell’Inter dopo gli assalti falliti nelle ultime finestre di mercato.

Il club di Viale della Liberazione potrebbe rifarsi sotto nella finestra di gennaio, con il francese sempre sulla lista della coppia Marotta-Ausilio insieme a Milik e Gervinho. Non sarà facile però strappare il via libera del Chelsea nel calciomercato invernale, nonostante la scadenza del contratto del giocatore fissata a giugno. I ‘Blues’ chiedono una somma tra i 7 e gli 8 milioni di euro, senza contare l’ingaggio di Giroud che sfiora i 5 milioni.