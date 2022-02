Inter, Handanovic: «Abbiamo fatto tutto noi. Secondo gol? Non potevo partire prima»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Samir Handanovic, portiere dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Inter-Milan. Le sue parole

PARTITA – «Oggi abbiamo fatto tutto noi. Il derby l’abbiamo perso noi, potevamo gestire meglio gli ultimi minuti. C’è delusione ma non abbiamo tempo per piangere, ci sono tante partite».

SECONDO GOL – «Un portiere sa di poter fare sempre meglio, non sono riuscito a tirarla fuori, ma non potevo partire prima».

RIPERCUSSIONI – «A volte quando perdi non è tutto da buttare via, dobbiamo ricompattarci e lanciarci subito nelle prossime partite. Ogni partita è un’opportunità, la sconfitta è già il passato, dobbiamo preparare bene la Coppa Italia. Se giochi a calcio come facciamo noi a volte sbagli e vieni punito».