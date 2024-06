Inter, l’ex Handanovic: «Donanrumma tra i migliori al mondo, ma ce n’è un ALTRO forte. Italia? Ogni tanto qualche batosta fa riflettere»

Samir Handanovic ha parlato della Nazionale italiana impegnata nei campionati Europei e di due portieri in particolare

Samir Handanovic, ex portiere e capitano dell’Inter, è intervenuto a Sky Sport a margine di un evento di Padel nella città di Bologna per dire la propria opinione sull’Italia di Luciano Spalletti.

PORTIERI – «Gigio è uno fra i portieri più forti al mondo, l’Italia ha due portieri simili perchè anche Vicario è forte. Sono molto coperti, complimenti anche a Donnarumma. È ancora giovane e ha tutta la carriera davanti, ha grossi margini di miglioramento»

ITALIA – «Lo sanno Spalletti e i ragazzi, la Spagna è una delle più forti nell’Europeo. Loro devono misurarsi con il loro livello, sono tutti giocatori esperti con tante partite in campionato e Champions. Ogni tanto qualche batosta fa riflettere, non sono sempre negative. In ogni sconfitta c’è qualcosa di positivo»