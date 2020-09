Inter, il Chelsea chiede 50 milioni per Kanté: due strade per i nerazzurri

Calciomercato Inter: per arrivare a Kanté, i nerazzurri potrebbero seguire due strade

L’Inter vuole a segno il colpo N’Golo Kanté per regalare a Conte il centrocampista perfetto per il suo gioco. Il Chelsea sarebbe disposto a cederlo, ma solo per una cifra intorno ai 50 milioni di euro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per i nerazzurri ci sarebbero allora due strade da seguire.

La prima porterebbe alla cessione di Milan Skriniar: con la sola vendita dello slovacco, infatti, l’Inter potrebbe raggiungere la cifra chiesta dai Blues. La seconda, invece, riguarderebbe la costruzione di un tesoretto con tutti gli esuberi in rosa: da Perisic a Nainggolan, fino a Dalbert e Joao Mario.