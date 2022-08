Inter, il Chelsea non molla per Dumfries, ma cerca alternative

Dumfries rimane la prima scelta del Chelsea, ma se l’esterno dell’Inter non dovesse arrivare, si guardano anche le alternative

Il Chelsea non molla la presa su Denzel Dumfries. L’esterno dell’Inter rimane la prima scelta di Tuchel per la fascia, ma in caso di mancato acquisto, i Blues stanno guardando anche ad altre opzioni.

Secondo quanto riportato dall’Evening Standard, il secondo nome fatto in casa Chelsea per la fascia è quello di Kyle Walker-Peters, terzino del Southampton.