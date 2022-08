Inter, Inzaghi blocca le cessioni di Dumfries e Skriniar: palla a Zhang

Inzaghi blocca le cessioni di Dumfries e Skriniar in casa Inter: la palla passa a Zhang che dovrà decidere il da farsi

La richiesta dell’allenatore secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport è quella di aspettare la prossima stagione e non cedere due big a ridosso dell’inizio del campionato. Si attende l’arrivo di Zhang per capire come muoversi.