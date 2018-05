Inter: il piano A si chiama Radja Nainggolan, Barella parte in seconda fila

Luciano Spalletti vorrebbe Radja Nainggolan come leader nel suo centrocampo, seguito anche Nicolò Barella come alternativa

Nella conferenza stampa fiume di Luciano Spalletti, tenutasi oggi pomeriggio ad Appiano Gentile, anche l’argomento mercato è stato inevitabilmente toccato. Tanti i nomi fatti dall’allenatore che ha portato i nerazzurri in Champions League. Tra questi anche quelli di Radja Nainggolan della Roma e Nicolò Barella del Cagliari. Due calciatori che all’Inter piacciono e lo stesso Spalletti lo ha confermato nelle scorse ore: «Sono due buoni calciatori», ha detto l’allenatore riferendosi al centrocampista che ha già allenato a Roma e al classe 1997 del Cagliari.

Profili su cui l’Inter potrebbe spingere nelle prossime settimane per sostituire un calciatore come Rafinha che – come ammesso dallo stesso Spalletti – al momento è impossibile riscattare alle cifre richieste dal Barcellona. Se mai dovesse aprirsi uno spiraglio, bisognerà comunque attendere il 30 giugno. Due trattative ben distinte comunque. Con i sardi si proverebbe ad impostare una trattativa simile a quella di Skriniar-Caprari con tanti giovani nerazzurri che finirebbero al Cagliari, garantendo all‘Inter una grande plusvalenza.

Per quanto riguarda il belga, la Roma lo valuta non meno di 40 milioni e Nainggolan oggi guadagna 5 milioni di euro bonus compresi. L’operazione per questo è molto costosa.Se poi i giallorossi decidessero di privarsi del centrocampista l’Inter potrebbe continuare a insistere facendo così diventare concreta la trattativa. Molto dipenderà anche dalla volontà di Nainggolan, Spalletti insiste e chiede ad Ausilio di provare a capire le eventuali possibilità di portare avanti questa operazione.