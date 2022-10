Inter, Inzaghi: «L’espulsione contro il Barcellona? Avrei meritato l’ammonizione»

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato in vista della sfida di Champions League di stasera contro il Viktoria Plzen

PAROLE – «Sappiamo l’importanza della gara, affronteremo una squadra che sta dominando in patria e che ci ha creato difficoltà nella partita di andata. Hanno giocatori fisici che sanno ripartire, dovremo stare attenti. L’espulsione di Barcellona? Purtroppo è capitata, secondo me è immeritata perché ho avuto educazione, avrei meritato l’ammonizione. Erro uscito dall’area tecnica, ma è successo altre volte comunque ho uno staff che mi sostituisce nel migliore dei modi. Il momento dell’Inter? Nel calcio i giudizi cambiano, in Champions abbiamo fatto un ottimo percorso, adesso siamo lì ma dobbiamo fare il meglio per evitare di giocarci la qualificazione a Monaco».