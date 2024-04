Inter, Inzaghi: «Anni meravigliosi, volevamo vincerlo nel derby»

Le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, nel post partita del derby contro il Milan. Tutti i dettagli

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo il derby contro il Milan, terminato 2-1.

SCUDETTO – «Lo Scudetto stasera è una bellissima serata, da condividere con tutti, società, dirigenti, presidente che purtroppo non è qui con noi ma che è felicissimo e l’ho sentito. Il pensiero va anche alla mia famiglia, a mia moglie, ai miei genitori, che in questi tre anni sono stati importanti. Il mio limite è non tener fuori il lavoro duori di casa, quindi li ringrazio tutti».

INTER – «Vedo 3 anni con 6 trofei e una finale di Champions: era difficili immaginarsela così. Grazie ai ragazzi. Abbiamo la matematica in un derby in casa del Milan: è un qualcosa che rimarrà. Vorrei rendere onore al Milan: non era per loro semplice giocare psicologicamente e hanno dato tutto fino alla fine, sono stati validissimi avversari in questi tre anni e lo saranno anche nei prossimi anni. Per il bene dell’Inter lavoriamo in un’unica direzione per serate come oggi. Sarà indimenticabile. Festeggeremo insieme alla nostra gente. In Duomo sono già tantissimi e se lo meritano».

DERBY – «Volevamo vincerlo stasera. Pensavo che qualcuno dicesse qualcosa stamattina per l’allenamento sotto la pioggia, ma nessuno: abbiamo lavorato stamattina su dettagli che sono stati importantissimi, come sui piazzati. È un lavoro che parte da lontano, dalla prima di Champions con il Real Madrid. Sono stati tre anni meravigliosi».

