Inter Inzaghi: «Abbiamo sentito il calore di San Siro» - Calcio News 24

Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, prima del calcio d’inizio della partita dei nerazzurri contro il Cagliari

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Inter-Cagliari. Di seguito le sue parole.

CALORE DEL PUBBLICO – «Sicuramente abbiamo visto l’accoglienza dei tifosi a San Siro, come sempre magnifica. Sappiamo che manca ancora qualche punto a quello che tutti sogniamo da inizio campionato. Stasera c’è una partita importantissima con un avversario che sta bene e che nelle ultime 7 ha fatto 4 vittorie e 2 pareggi. È un Cagliari in salute».

ESULTANZA UDINE PATTO PER I RECORD – «Al di là di record e tabelle noi dobbiamo fare i punti che ci mancano al più presto. Questi ragazzi stanno bene insieme tra di loro e coi nostri tifosi. A Udine erano in tantissimo ed era giusto festeggiare così. Abbiamo vinto una gara importante nel percorso che abbiamo iniziato il 13 luglio».

MKHITARYAN TITOLARE – «Bisogna guardare la partita che affrontiamo, non le prossime e le diffide. È importantissimo per la nostra squadra e sta bene, cerco di sfruttarlo al meglio. Al di là di chi comincia sono importanti altrettanto se non di più i subentrati».

